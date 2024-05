Acción Ciudadana solicita acuerdo ministerial sobre confidencialidad en pacto colectivo con magisterio

Por medio de la red social X, la entidad Acción Ciudadana dio a conocer que ha presentado una solicitud al Ministerio de Educación para que de a conocer el acuerdo ministerial con el cual, el pasado 8 de enero la anterior administración de la cartera educativa autorizó que la negociación del pacto colectivo de condiciones de trabajo que se mantiene con el sindicato liderado por Joviel Acevedo sea confidencial.

Según explican, la autorización tuvo que haber sido dada mediante un acuerdo ministerial, mismo que debía haberse publicado en el diario oficial, situación que no se dio, por lo que al no existir esa publicación queda en duda sobre la autorización, por lo que de no existir dicho acuerdo ministerial, la secretividad del pacto podría ser nula de forma inmediata.

En la petición, se solicita que se indique: el fundamento por el cual se clasifica, que parte de los documentos están en reserva, el plazo de reserva el cual no debe ser mayor a siete años y el nombre de la autoridad responsable de la conservación del documento, recordando que son nulas aquellas resoluciones que clasifiquen información como confidencial o reservada si estas no llenan los requisitos de la ley de acceso a la información.

Al momento se espera la respuesta del Ministerio de Educación a la petición.

Por: Sergio Osegueda