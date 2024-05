CC resalta autonomía del MP en amparo a favor de Consuelo Porras

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad resolvieron amparar de forma provisional a la fiscal general, Consuelo Porras, con lo cual no se establece que no se puede remover del cargo como jefa del Ministerio Público hasta que no se concluya el periodo para el cual fue electa.

De acuerdo con lo considerado por los magistrados, el Ministerio Público goza de autonomía e independencia, misma que se puede ver afectada si se realiza un cambio antes de tiempo de la fiscal general, pues se afecta el sistema democrático que establece la constitución, además la Corte afirma que para el respeto de la alternabilidad de poder es que la misma constitución establece el tiempo que deben durar los periodos y los tiempos en que se deben realizar los cambios respectivos.

En tal sentido, tras amparar de forma provisional a la fiscal, al corte da la siguientes ordenes:

· Que se observe de manera irrestricta el sistema republicano, democrático y representativo, el cual debe observar la alternabilidad en el ejercicio del poder y el plazo que para cada uno establece la constitución.

· Abstenerse de todo acto que, fuera del marco constitucional y legal, atente contra el mandato para el cual fue electa la fiscal.

· Evitar acción que puedan coartar la autonomía funcional y económica del MP.

· Que se garantice la provisión de fondos para la correcta ejecución presupuestaria del MP

· Resguardar, en caso de ser necesario, el acceso a los usuarios y el personal a cualquier instalación del MP.

Es de resaltar que la votación para amparar a Porras fue por mayoría, ya que el magistrado suplente Rony López decidió razonar su voto, pues a su criterio no se daban los presupuestos para proteger a la fiscal de forma interina pues no se ha expuesto que no se estableció que la amenaza denunciada por la fiscal tuviera los requisitos de futuridad, certeza e inminencia por lo que a su criterio se imposibilitaba para darle el amparo requerido.

Con la decisión de la Corte, queda esperar cual es el actuar del Congreso de la República que tiene en sus manos la iniciativa presentada por el presidente Bernardo Arévalo para reformar la ley orgánica del Ministerio Público y así procurar la remoción de Porras del cargo.

Por Sergio Osegueda

Mantente al día con las noticias nacionales e internacionales uniéndote a nuestro canal de WhatsApp, Canal Antigua: https://whatsapp.com/channel/0029VabdzlPKLaHoN0AGk50S