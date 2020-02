‘Sin trabajo ni título’, estudiante del ENEG relata su historia y comenta el motivo del cierre de la Calzada Roosevelt

Muchos preguntan el motivo de la protesta, porqué tapamos la Calz. Roosevelt?Es por la razón de que llevamos AÑOS esperando nuestro título de Enfermeros profesionales!No somos encapuchados, NO somos de la huelga, NO somos unos huevones, no es que no tengamos nada que hacer!Y vamos a seguir luchando hasta que se logre nuestro objetivo.Muchos han estudiado una licenciatura y no han podido graduarse por no tener el título o en mi caso estudie Terapia Respiratoria y se me negó el derecho a graduarme como TR por no tener el título de EP.Y el más triste de los casos, no poder optar a un trabajo por la falta de TÍTULO!YA NO VAMOS A CALLARNOS, QUEREMOS QUE NOS ESCUCHEN.SEGUIREMOS LUCHANDO HASTA QUE ESTO SE SOLUCIONE💪🏻👊🏻