Esto se sabe del Sikorsky S-76B, el helicóptero del accidente de Kobe Bryant

El Sikorsky S-76B que se estrelló en Calabasas, California, matando a Kobe Bryant y a otras ocho personas, es un “caballo de batalla” con un fuerte historial de confiabilidad, y estaba equipado para transportar grandes personalidades como la leyenda de Los Angeles Lakers, dicen expertos en aviación.

Mientras el accidente del domingo sigue bajo investigación, el clima y la información del vuelo indican que fue un día menos que ideal para volar en el sur de California.

El piloto recibió un permiso especial, conocido como autorización especial de reglas de vuelo visual, debido al clima en el área el domingo por la mañana. En un momento, un controlador de tráfico aéreo informó al piloto: “Todavía estás demasiado bajo para seguir el vuelo en este momento”, lo que significa que el helicóptero no estaba volando lo suficientemente alto como para ser registrado en el radar.

Las autoridades aún no han revelado la causa del accidente, pero aquellos familiarizados con el helicóptero dicen que su historial de seguridad es impecable.

“Es un caballo de batalla”, dijo el analista de aviación Miles O’Brien. “Es el Lincoln Town Car volador para ejecutivos. En esto se basa la aviación corporativa de helicópteros, en este Sikorsky”.

O’Brien agregó: “Es bimotor. Es confiable. Es seguro. Es capaz”.

Confiable y ‘VIP’

De acuerdo con Sikorsky Aircraft Corp., propiedad del gigante de defensa y aeroespacial Lockheed Martin, la línea S-76 ha registrado más de 7,4 millones de horas de vuelo, sirviendo como transporte de petróleo y gas en alta mar, ambulancias aéreas, transporte ejecutivo y aviones de búsqueda y rescate.

Construido por primera vez en 1977, Sikorsky ha entregado más de 875 S-76 en todo el mundo, dice la compañía. Si bien 178 clientes emplean el modelo en un rol corporativo o VIP, 10 países usan la aeronave para transportar a sus jefes de Estado, dice Sikorsky.

El helicóptero de Bryant fue construido en 1991, según los registros de California. Aunque el diseño del helicóptero de Bryant no está claro, Sikorsky dice que su modelo S76-D puede transportar dos pilotos y ocho pasajeros.

El estado de Illinois utilizó anteriormente el helicóptero de Bryant como “transporte VIP” de 2007 a 2015, cuando el entonces gobernador Bruce Rauner vendió la flota de aviones del estado por razones presupuestarias, dice la base de datos de helicópteros Helis.

Island Express Holding Corp. de Van Nuys compró el helicóptero y cambió su número de cola a N72EX, el identificador que estaba usando cuando cayó el domingo.

El 13 de abril de 2016, el día en que Bryant anotó 60 puntos en el jazz de Utah en el final de su carrera, Nike publicó una foto del jugador posando delante del helicóptero, que tenía el logo de Nike y la marca “Black Mamba” de Bryant con el subtítulo “Un último viaje #MambaDay”. Sikorsky lo retuiteó al día siguiente, diciendo: “Dos leyendas, una foto … Kobe Bryant vuela el #S76 a su juego final”.

Ambos tuits desaparecieron después del accidente.

Kurt Deetz es un expiloto de Island Express Helicopters y le dijo a CNN que voló con Bryant en numerosas ocasiones en ese mismo helicóptero entre 2015 y 2017, incluido el vuelo a casa desde su último juego. El número limitado de pilotos calificados para operar el helicóptero, el modelo preferido de Bryant, necesita al menos un par de miles de horas de vuelo en un helicóptero bimotor, dijo.

Antes de unirse a Island Express, Deetz ganó experiencia con la aeronave que volaba para Exxon Mobil, dijo. Describió el modelo como lujoso y más complejo que otros helicópteros, pero dijo que es una “aeronave muy confiable”.

“Simplemente no se caen del cielo”, dijo, describiendo además el S-76B como casi “a prueba de balas”.

La compañía se jacta de la flota S76

Poco se sabe de Island Express. Su sitio web estaba “en construcción” el lunes. Una versión en caché del sitio web de julio anuncia vuelos a la isla Catalina, charters, recorridos aéreos y paquetes de vacaciones.

Una llamada y un correo electrónico a Phillip DiFiore, quien California lista como “agente para el servicio del proceso” de Island Express, no fueron devueltos. La dirección de Island Express está vinculada a otra compañía, Rotorcraft Support Inc., que lista a DiFiore como su presidente y director de mantenimiento. Tampoco se pudo contactar a nadie de Rotorcraft para hacer comentarios.

El sitio web en caché de Island Express presenta una foto del helicóptero, con un diseño en color blanco y verde azulado, y dice que la compañía “opera la flota más grande de aeronaves de pasajeros Sikorsky S76 de la costa oeste, el nombre más confiable en helicópteros”. El helicóptero cuenta con una fiabilidad incomparable y un “registro de seguridad probado”, dice el sitio web en caché.

Antes del domingo, no hubo accidentes con un S76 desde 2013, informa la Junta Nacional de Seguridad del Transporte. De 53 incidentes o accidentes desde 1979, al menos una docena han resultado en muertes, según la base de datos NTSB.

Aunque no es una comparación exacta, las estadísticas del S76 parecen compararse favorablemente con las de otras aeronaves. Por ejemplo, el Bell 407 es otro helicóptero versátil y hay varios cientos más Bell 407 en servicio. Desde 1996, los Bell 407 han estado involucrados en 130 incidentes o accidentes, aproximadamente un tercio de los cuales terminaron con muertes, dice la NTSB.

Viajar en helicóptero, una cuestión de salud y familia

Que Bryant era fanático de los viajes en helicóptero estaba bien documentado. En una entrevista de GQ en 2010, dijo que tomó un helicóptero privado desde su casa en el Condado de Orange a todos los juegos en el Staples Center de Los Ángeles.

“Bryant dice que el helicóptero es solo otra herramienta para mantener su cuerpo”, dice el artículo. “Dado su dedo roto, sus rodillas frágiles, su dolor de espalda y pies doloridos, sin mencionar su agitación crónica, Bryant no puede sentarse en un automóvil por dos horas. El helicóptero, por lo tanto, asegura que llegue al Staples Center sintiéndose fresco”.

Más recientemente, Bryant le dijo a la ex estrella del béisbol Alex Rodríguez en una entrevista de 2018 que llegó a confiar en helicópteros una vez que el tráfico del sur de California comenzó a mantenerlo alejado de su familia.

“Tuve que encontrar la manera de poder entrenar y concentrarme en el oficio, pero sin comprometer el tiempo familiar”, dijo Bryant. “Fue entonces cuando miré helicópteros y pude bajar en 15 minutos y fue cuando comenzó. Así que mi rutina siempre fue la misma: pesas temprano en la mañana, niños a la escuela, volar, practicar como locos, hacer mi trabajo extra, los medios de comunicación, todo lo que necesitaba hacer: volar de regreso, volver a la línea de viajes compartidos, recoger a los niños”.

Su esposa le dijo una vez que podía recoger a los niños de la escuela, dijo, pero Bryant insistió en hacerlo. Bryant tenía tres hijos en ese momento; su cuarta hija nació el año pasado.

“‘No, no, no, quiero hacer eso’”, le dijo Bryant, “porque tienes viajes por carretera y momentos en que no ves a tus hijos, así que cada vez que puedo verlos y pasar tiempo con ellos, incluso si son 20 minutos en el auto, quiero eso”.

