Justin Bieber lanza nueva canción ‘Yummy’

Después de más de cuatro años de espera, los Beliebers han sido sorprendidos con nueva música. Justin Bieber lanzó el sencillo «Yummy» a la medianoche del jueves y sus fanáticos no podrían estar más felices.

A juzgar por la letra, Bieber es igualmente feliz.

Él canta: «Estoy eufórico de que seas mi señora» y rinde homenaje a la mujer que hace que sus «dedos de los pies se doblen».

Naturalmente, los oyentes creen que esta es una oda a su esposa, Hailey Baldwin.

La cantante y la modelo se comprometieron en el verano de 2018 y se casaron en secreto meses después en un juzgado de la ciudad de Nueva York.

La pareja se volvió a casar en una ceremonia en el resort de lujo Montage Palmetto Bluff en Bluffton, Carolina del Sur, en octubre pasado.

La nueva música de Bieber fue recibida con alegría.

justin bieber saying yummy is turning me awn… hold awnnnnnn pic.twitter.com/lWuQKzaD2e — latintwink (@briaalaia) January 3, 2020

i can’t wait to listen to the rest of the album @justinbieber #yummy — r&bieber (@jdblvck) January 3, 2020

#Yummy by Justin Bieber is the greatest start of 2020's music. Thank you king @justinbieber — BadgalSimon YUMMY (@BadgalSimon) January 3, 2020

El último álbum de la superestrella, «Purpose», fue lanzado en noviembre de 2015.

En marzo de 2019, Bieber dijo que se alejaría un poco de la música para concentrarse en su salud mental.

Emocionó a sus fanáticos en diciembre con un anuncio de que vendría nueva música y una gira.

*Con información de CNN

Comentarios

comentarios