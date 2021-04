Nick Carter da la bienvenida a su tercer hijo con esta fotografía

Nick Carter es padre de tres. El miembro de Backstreet Boys, de 41 años, y su esposa Lauren bienvenida a su tercer bebé juntos, lo cual anunció en Twitter la mañana del jueves. La pareja, que se casó en 2014, también comparte a su hijo Odin Reign, de 5 años, y a su hija Saoirse, de 18 meses.

«Nos enorgullece anunciar que nuestro bebé ha llegado oficialmente», escribió Carter, y agregó: «Pero como un padre lo sabe muy bien, a veces las cosas no salen como se planea. Hemos estado experimentando algunas complicaciones menores. pero las cosas se ven un poco mejor después de la primera noche».

«Quería agradecer a todos por todas las oraciones y buenos pensamientos durante este tiempo. Los mantendremos informados», agregó.

Más temprano el miércoles, Carter publicó una foto de sí mismo desde la habitación del hospital en Instagram, escribiendo: «Sí, soy un creyente. Le pido a Dios que nos dé fuerzas para proteger a mamá y al bebé».

We are proud to announce that our baby has officially arrived. 🙏🏻But as a parent knows all to very well, sometimes things don’t turn out the way you plan it. We have been experiencing some minor complications but things are looking a little better after the first night.

— Nick Carter (@nickcarter) April 22, 2021