Bélgica pide captura de 4 militares guatemaltecos retirados

La Cámara de Acusación de Bruselas, Bélgica, habría ordenado la detención de 4 militares retirados y un ex ministro guatemaltecos vinculados a la muerte de 3 misioneros belgas durante el conflicto armado interno en Guatemala.



Por medio de un comunicado de la entidad Guatebelga, se ha dado a conocer que la Cámara de Acusación de Bruselas Bélgica, ha solicitado la detención de 4 militares retirados y un ex ministro que pudieran estar vinculados a la muerte de 3 misioneros belgas de la congregación del Inmaculado Corazón de María, hecho registrado en Guatemala durante el conflicto armado interno.



Según se indica, las ordenes de detención giradas en el país europeo son en contra de Ángel Aníbal Guevara, Pedro García Arredondo, Manuel Callegas, Benedicto Lucas y Donaldo Álvarez Ruiz, acusados de la muerte de Walter Voordeckers, Ward Capiau y Serge Berten, en hechos registrados entre el 1 de mayo de 1980 y el 19 de enero de 1982.



De acuerdo a la información proporciona, un juez de instrucción belga, viajó a Guatemala para indagar sobre el caso, recolectando datos y documentos que ha permito que se procese la denuncia y se soliciten las ordenes de captura.



Ante esta situación se consultó tanto al Ministerio Público como a la Cancillería guatemalteca sobre la petición belga, sin embargo al momento en ambas instituciones se indica que no se ha recibido una comunicación oficial por parte del estado de Bélgica para constatar la veracidad de la petición de las autoridades de dicho lugar, sin embargo no descartan que de ser cierta la misma, dicha petición pueda recibirse en los próximos días.



En Guatemala, Arredondo, Callejas y Lucas están sentenciados dentro por casos de desaparición forzada cometidos en la década de los 80, mientras que Guevara y Álvarez Ruiz, son prófugos de la justicia.



Por Sergio Osegueda

