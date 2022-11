Sala ordena ligar a proceso a ex diputado al Parlacen, Othmar Sánchez

La Sala tercera de Apelaciones revoco la falta de mérito dictada a favor del ex diputado al Parlacen, Othmar Sánchez, y ordena que este sea ligado a proceso penal dentro del caso Botín Registro de la Propiedad.



Los magistrados de la Sala tercera de apelaciones revocaron la falta de mérito que en abril pasado el Juzgado Sexto Pluripersonal de primera instancia penal dictó a favor del ex diputado al Parlamento Centroamericano, Othmar Sánchez.



A criterio de la sala, existen elementos que no fueron tomados en consideración al momento de realizar la resolución dentro del caso Botin Registro de la Propiedad, por lo que se anula dicha falta de mérito y se ordena un nuevo análisis para que asi sea ligado a proceso.



En este caso, el Ministerio Público señala a Sánchez de la supuesta comisión de los delitos de fraude y lavado de dinero, al supuestamente a ver permitido la erogación de facturas por productos que no prestaba y haber inyectado a la banca nacional dinero que había recibido de forma ilícita a través de la contratación de servicios no prestados al Registro de la Propiedad.



Se espera que el juzgado fije una fecha de audiencia para hacer el nuevo análisis y dictar una nueva resolución.



Por Sergio Osegueda





