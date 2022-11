Rechazan recusación contra jueza Virginia de León y seguirá en caso “Edificio zona 5”

La Sala Tercera de Apelaciones confirmó a la juez Virginia de León para que continúe siendo la juzgadora del caso Edificio zona 5 tras rechazar la recusación planteada por el Ministerio Público en su contra.



Los magistrados de la sala tercera de apelaciones rechazaron la recusación planteada por la Fiscalía de Asuntos Internos en contra de la juez A del Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera instancia penal, Virginia de León, para que dejara de conocer el caso Edificio Zona 5.



En este caso, el Ministerio Público aseguraba que la juez manifestaba interés particular en el caso, luego de que esta fijara una audiencia para escuchar la petición de la defensa de la ex fiscal general Thelma Aldana de retirarle la orden de captura.



Sin embargo, la sala indica que la recusación es improcedente ya que la juez habría actuado dentro sus funciones y según lo establecido en ley, por lo que no hay ninguna causal para removerla del proceso.



Por lo tanto se espera que la carpeta sea devuelta al juzgado en los próximos días para que la juez programe la audiencias del caso.



Este proceso, una vez regrese a la judicatura ya no será presentado por la fiscalía de delitos internos pues por orden de la fiscal general, el caso fue trasladado a manos de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, quienes deberán presentar su petición de envío a juicio de al menos 5 implicados.

Por Sergio Osegueda