MP pide enviar a juicio a Sandra Torres y otras 7 personas en caso “Financiamiento UNE”

El Ministerio Público ha solicitado al juzgado de mayor riesgo A que envié a juicio a 8 personas incluida la ex candidata presidencial Sandra Torres dentro del caso Financiamiento UNE.



Tras argumentar que en 2015, la agrupación política Unidad Nacional de La Esperanza no habría reportado ante el Tribunal Supremo Electoral el uso de por lo menos 23 millones de quetzales durante la campaña electoral de ese año, ha solicitado al Juzgado de Mayor Riesgo A que envíe a juicio a 8 implicados en el caso, entre estos la ex candidata presidencial Sandra Torres.



Sin embargo en el caso de los ex alcaldes de Nebaj y Chiché, Pedro Raymundo Cobo y Ángel Ren Guarcas, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad ha solicitado se cierre el caso a su favor.



De momento se espera escuchar las argumentaciones de la defensa previo a que la juez Claudette Dominguez dicte una resolución al respecto.



Por Sergio Osegueda

