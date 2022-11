Defensa de implicados en caso “Financiamiento UNE” presenta argumentos tras petición del MP

Tras la petición del Ministerio Público la defensa de los implicados en el caso Financiamiento UNE, ha presentado su argumentación solicitando que se cierre el caso a su favor.



Luego que el Ministerio Público solicitara al Juzgado de Mayor riesgo A que enviara a juicio a 8 implicados en el caso Financiamiento UNE, la defensa de estos ha presentado sus argumentos para solicitar el cierre el caso a favor. Uno de esto, defensor de la ex candidata Sandra Torres, asegura que el Ministerio Público le acusa de hechos cuando ella ya no era la secretaria general del partido sino otra persona.



La defensa de la ex candidata asegura que el Ministerio Público no presento informes del Tribunal Supremo Electoral por lo que no se puede establecer si hubo falta o no como lo asegura la fiscalía.



Tras escuchar a todos los abogados, la juez Claudette Dominguez, indicó que será hasta el próximo 29 de noviembre que de a conocer la resolución sobre si envía a juicio o no a los acusados.

Por Sergio Osegueda