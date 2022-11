Reprograman audiencia del ex magistrado Eddy Orellana en caso “Comisiones Paralelas”

El Tribunal de Mayor Riesgo E decidió reprogramar una audiencia para conocer una petición de ampliación de medida sustitutiva que solicita el ex magistrado Eddy Orellana vinculado al caso Comisiones Paralelas.



Para este martes se tenia previsto que el Tribunal de Mayor Riesgo E conociera una petición del ex magistrado Eddy Orellana para que se analizara un recurso de reposición que este interpuso luego que el Tribunal de mayor riesgo D le negara ampliar la medida sustitutiva, sin embargo dado a que este tribunal no es el que originalmente conoce el proceso, los jueces determinaron no entrar a conocer dicho proceso.



Sin embargo dado a que la ley si les permite escuchar la petición desde el inicio, el tribunal de mayor riesgo E ha decidido reprogramar la petición de Orellana.



Aunque el caso originalmente se encuentra ante el Tribunal de Mayor Riesgo D, por motivos de vacaciones el Tribunal E que conocerá la petición el próximo viernes para determinar si procede o no ampliar la medida sustitutiva que actualmente goza el ex magistrado.

