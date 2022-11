CC resuelve que diputado Aldo Dávila no puede citar a funcionarios

La Corte de Constitucionalidad ha resuelto que el diputado Aldo Dávila no esta facultado para realizar citaciones a funcionarios de gobierno por no ser un jefe de bloque del Congreso de la república.



Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad resolvieron un amparo a favor de la ministra de educación Claudia Ruiz, con el cual establecen que el diputado Aldo Dávila no esta facultado para citarla tanto a ella como a otros funcionarios de gobierno para realizarles cuestionamientos.



Según se explica en la resolución emitida por el tribunal constitucional, el articulo 168 de la constitución establece que la citación solamente puede hacerlo el pleno del congreso, las comisiones de trabajo y los bloques legislativo.



En el caso del diputado, la ley no lo faculta para ello pues no es un jefe de bloque o presidente de alguna comisión de trabajo.



Caso contrario, si el parlamentario en algún momento considera presentar una solicitud de interpelación, puede realizarla pues esto si lo establece la normativa, pero realizar invitaciones o citaciones, quedan fuera de su potestad.



El amparo se da luego que la ministra de educación asegurara que el parlamentario podría estar abusando de su autoridad al citarla a dar explicaciones sobre diferentes asuntos de la cartera.

Por Sergio Osegueda