Suspenden audiencia de ex ministro Mauricio López Bonilla en caso “Software”

El juzgado Tercero Pluripersonal de primera instancia penal suspendió nuevamente la audiencia del ex ministro de gobernación Mauricio López Bonilla en la cual debía definirse el cierre del denominado caso Software.



Para este jueves se tenía previsto que el juzgado tercero pluripersonal de primera instancia penal llevará acabo la audiencia ordenada por la Sala de apelaciones correspondiente para proceder al cierre del caso Software en contra del ex ministro de gobernación, Mauricio López Bonilla.



Según la resolución de la sala, se pudo haber inobservado que el proceso no se agotó debidamente por la vía administrativa, por lo que debe ser un proceso contencioso y no penal, situación por la cual no se podía procesar al ex ministro hasta no determinar si de verdad existió alguna falta.



En este caso, el Ministerio Público acusa al ex ministro de supuestamente haber sobrevalorado un paquete de software y computación adquirido por un monto de 13 millones de quetzales en el año 2014.



La audiencia fue reprogramada para el 20 de marzo de 2023.

Por Sergio Osegueda