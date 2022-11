Las lágrimas de Lewandowski tras su primer gol en un Mundial

El delantero Robert Lewandowski, que ya es el máximo goleador de Polonia y el tercer máximo goleador en la historia de la Liga de Campeones, solo por detrás de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, no jugó en la Copa del Mundo de 2014 después de que Polonia no se clasificara, no anotó en el torneo de 2018 y tuvo un dócil intento de penalti detenido el martes contra México.

Superado por la emoción, se deslizó por la cancha en celebración donde sus compañeros de equipo saltaron encima de él mientras enterraba su rostro en el césped.

Duplicó la ventaja de Polonia al final del juego, sellando una importante victoria sobre los Halcones Verdes que volaban alto después de derrotar a Argentina el martes.

El primer gol de Polonia llegó en la primera mitad cuando Lewandowski disparó, falló pero mantuvo el balón en juego y pasó a su compañero Piotr Zielinski, quien no se equivocó en el remate.

Justo antes del medio tiempo, el árbitro asistente de video (VAR) concedió un penal a Arabia Saudita, pero el tiro inicial de Salem Al-Dawsari fue detenido por el portero Wojciech Szczesny, al igual que el intento de seguimiento.

Arabia Saudita perdió varias oportunidades para empatar en la segunda mitad, antes de que Lewandowski sellara la victoria de Polonia.

Polonia, que actualmente se encuentra en la cima del Grupo C, se enfrentará a Argentina el miércoles. Arabia Saudita, actualmente segundo en el grupo, se enfrentará a México también el miércoles.