Lluvias disminuirán desde el martes, afirma el Insivumeh

Según el Insivumeh las lluvias disminuirán gradualmente a partir del martes.

En los últimos días de noviembre es poco usual las lluvias y de forma tan intensa como han sido en las recientes horas.



Ante esto se le consultó al Insivumeh y señala que a partir de este martes se espera que vayan disminuyendo gradualmente

El Meteorólogo Cesar George señaló que las lluvias del fin de semana y de este lunes están asociadas a que hasta el momento no se ha tenido ningún frente frío de características moderadas.



Actualmente no se descartan lluvias en lo que resta del año, ya que según el insivumeh informó que aún no se tiene una época seca definida, por lo que recomienda mantener los albergues por los incidentes que puedan presentarse a consecuencia de las lluvias y los fríos durante horas de la noche y madrugada.

Se prevé el acercamiento de un frente frío para el jueves 1 de diciembre, lo cual provocará vientos de hasta 60 kilómetros por hora en la capital.



Por Marcos Cahuex