Otorgan medida sustitutiva a implicado en caso Diario Militar

El juzgado de mayor riesgo A accedió a otorgar medida sustitutiva a Toribio Acevedo, implicado en el caso Diario Militar, al considerar que su deteriorada salud amerita que no se encuentre en prisión.



Bajo estos argumentos, la defensa de Toribio Acevedo, implicado en el caso Diario Militar, ha solicitado ante el juzgado de Mayor Riesgo A la posibilidad de que se le otorgue una medida sustitutiva tomando en cuenta su actual estado de salud.



Si bien el caso era conocido por el ex juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, dada su renuncia y el periodo de vacaciones en el que actualmente se encuentra la judicatura, la decisión ha quedado en manos de la juez Claudette Dominguez.



Tras realizar el análisis del caso, Domínguez accedió a otorgarle la medida sustitutiva de forma humanitaria.



Esta consiste en arresto domiciliar, prohibición de hablar con coimputados y la obligación de informar al juzgado cada mes sobre su situación de salud, no se le ha impuesto una caución económica.

Por Sergio Osegueda