¡Japón arrebata a España el primer lugar! Alemania se despide

El Grupo E de Qatar tuvo un desenlace dramático en el que Japón y Costa Rica le dieron la emoción para hacer sufrir a los grandes.

Este Mundial sigue dando sorpresas pues los japoneses y costarricenses dieron la sorpresa al hacer temblar a la candidata España y a la siempre postulante, Alemania.

Japón hizo lo suyo al derrotar 2-1 a España para terminar encabezando el Grupo E en un partido de tensión. Al final los españoles dependieron de Alemania para que pudiera contener a Costa Rica, que, si ganaba, se colaba como segundo lugar.

El partido no dejó de tener polémica, pues el segundo de los nipones fue aprobado por el VAR cuando el árbitro Victor Gomes no lo convalidó al haber salido la pelota del campo.

Dos veces consecutivas afuera en fase de grupos

Los ticos estuvieron a poco de clasificar pero perdieron 2-4 contra los alemanes que firmaron una de sus peores participaciones en los Mundiales. El partido fue histórico, pues fue dirigido por una cuarteta femenina liderada por Stéphanie Frappart.

Los germanos quedaron así otra vez afuera en la fase de grupos, como ocurrió en Rusia 2018. Estuvieron contra las cuerdas frente a los centroamericanos que se pusieron incluso por delante 2-1, un marcador que dejaba afuera a España. Los germanos parecieron muy cautos en el primer tiempo y pese a tener la pelota, no apretaban más para asegurar el marcador. Al final, como es su tradición, vinieron de atrás, pero ahora no les alcanzó.

It's all over. We're out 😞

We did what we had to tonight, but over the three games, it wasn't enough.#GER #FIFAWorldCup #CRCGER pic.twitter.com/jzXQhE9OgH

— Germany (@DFB_Team_EN) December 1, 2022