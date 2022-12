FECI no apelará resolución que cerró caso a favor de implicados en “Financiamiento UNE”

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad ha decidido no apelar la resolución de la juez de mayor riesgo A que ha cerrado el caso Financiamiento UNE a favor de la ex candidata presidencial Sandra Torres.



Tras cumplirse el plazo de 3 días para presentar apelación, la fiscalía especial contra la impunidad ha decidido no presentar ningún recurso de impugnación en contra de la decisión dada por la juez de mayor riesgo A, Claudette Dominguez, en la cual se cerró el caso Financiamiento UNE a favor de la ex candidata presidencial Sandra Torres y otros 8 implicados en el proceso.



Según indica el jefe de la fiscalía, Rafael Curruchiche, se hizo un análisis jurídico e imparcial y se determinó que no se impugnaría la decisión, sin embargo recalca que el caso no esta cerrado.



El fiscal afirma que el caso abarca mas aspectos que no estaban dentro de la imputación original pues la misma fue mal planteada por la anterior FECI, por lo que aseguran que se realiza una nueva evaluación de los escenarios procesales y se trabajará conforme a derecho.



Al no presentar una impugnación, la decisión del martes pasado emitida por Dominguez, queda firme por lo que Torres y el resto de implicados quedan libres de todo cargo.

Por Sergio Osegueda