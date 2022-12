Sala no conocerá recusación en caso “Diario Militar” tras renuncia de Miguel Ángel Gálvez

La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo no continúo conociendo una recusación planteada dentro del caso Diario Militar pues con la renuncia del juez Miguel Ángel Gálvez, la acción no tiene más argumentos.



Para este viernes se tenía previsto que la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo conociera una recusación planteada por acusados dentro del caso Diario Militar en contra del entonces juez Miguel Àngel Gàlvez, sin embargo los magistrados han indicado que no pueden continuar con el trámite de la petición tras la renuncia del juzgador.



Con esta acción, la carpeta debe regresar al juzgado de mayor riesgo B, para que el juez que quede a cargo, que hasta el momento no ha sido nombrado por la Corte Suprema de Justicia, continúe con los procesos que están pendientes como audiencias de etapa intermedia para algunos procesados y ofrecimientos de prueba de aquellos que ya fueron enviados a juicio.

Por Sergio Osegueda