Grupo Promerica preparado para los desafíos de 2023

Grupo Promerica, que mantiene un fuerte posicionamiento en 10 países de la región, realizó la Segunda Cumbre Familia y Amigos, en la cual se analizaron los riesgos políticos y económicos que enfrentará el mundo, América Latina y el Caribe, en 2023.

Asimismo, en el evento se hizo un recuento de la trayectoria que ha tenido el Grupo desde sus inicios hasta el presente, se describieron las fortalezas que tiene el conglomerado financiero para enfrentar y superar esos desafíos, y sus proyecciones de cara al futuro.

Se estima que la región enfrentará un proceso económico complejo, influenciada por Estados Unidos, que seguirá subiendo las tasas de interés, el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania en el precio de la energía, la creciente inflación y la crisis de los contenedores, lo cual podría conducir a una recesión mundial.

Sin embargo, pese a las adversidades que podrían surgir, Ramiro Ortiz Mayorga, Presidente de Grupo Promerica, señaló que “la vida continúa y debemos enfrentarla con fortaleza y sin miedo, viendo oportunidades, siempre actuando ante lo inesperado con sensatez e información para tomar las mejores decisiones”.

Como parte del evento, se llevó a cabo un conversatorio denominado “Somos de aquí, continuamos transformando nuestro futuro”, que contó con la participación de Ramiro Ortíz Gurdián, Director Ejecutivo de Grupo Promerica; Lázaro Figueroa, Presidente Ejecutivo de Banco Promerica El Salvador; y Eduardo Duque Estrada, Gerente General de St. Georges Bank Panamá, quienes dieron sus valoraciones de lo que se viene, a nivel de perspectivas económicas y oportunidades para la región.

Duque Estrada cree que si bien se pronostica un entorno económico más difícil a nivel mundial, en Centroamérica y República Dominicana se vislumbra una desaceleración leve de la economía, pese a ser dependientes de la economía estadounidense.

Lo anterior, Duque Estrada lo deduce de las remesas que continuaron creciendo y se prevé que a final de año suban al 28 %, porque estos países han obtenido mayor recaudación fiscal y eso le da mayor margen de maniobra a los gobiernos.

“Para mí los grandes héroes de Latinoamérica son los empresarios, que con todos los temas que hay en todos los países toman riesgos, se endeudan, invierten, se sacrifican y van generando empleos. Yo creo que los empresarios de nuestra región van a saber identificar las oportunidades que se van a dar en esta crisis”, manifestó el Gerente General de St. Georges Bank.

Ante tal panorama, Grupo Promerica puede decir con orgullo que está preparado para lo que venga, y sus más de 30 años de trayectoria le respaldan. Los ejecutivos bancarios sostuvieron que el mundo ha cambiado y que los problemas del futuro ya no pueden resolverse con las estrategias del pasado. De ahí que incorporar una estrategia de sostenibilidad en línea con los Objetivos de Desarrollo Sustentable ha sido vital para seguir creciendo, pues los negocios deben velar por el crecimiento económico, el desarrollo de las comunidades en donde se opera y la protección del medio ambiente.

Bajo esa óptica, Ortiz Gurdián sostiene que la estrategia de sostenibilidad del Grupo ha sido fundamental para posicionarse de mejor manera y ser un referente entre las instituciones financieras, sobre todo entre aquellas que ofrecen créditos verdes. “Hace casi tres años iniciamos un nuevo capítulo en nuestra historia con una multilateral, y nos sentamos con nuestros ejecutivos en Holanda para conocer las metas de desarrollo sostenible, y cómo íbamos a incorporar ese modelo dentro de nuestra estrategia”, recordó el Director Ejecutivo del Grupo.

Recalcó que hoy “el Grupo es pionero en banca sostenible y ha conseguido apoyo para seguir brindando financiamiento, pues buscamos que los negocios sean sostenibles y puedan hacer esa transformación”. Para apoyar esa estrategia se han colocado bonos sostenibles en varios países de la región y se ha firmado el acuerdo de Net Zero Banking Alliance, mediante el cual los bancos movilizan recursos financieros para construir una economía global de cero emisiones de carbono, en cumplimiento de los Acuerdos de París. “El futuro no trae manual y no podemos esconderlo bajo la alfombra, por eso sentimos la necesidad de ser proactivos y ser parte de esta alianza”, dijo Ortiz Gurdián.

Atender al cliente donde se encuentre

Lázaro Figueroa, presidente ejecutivo de Banco Promerica El Salvador, sostuvo que para tener éxito en la estrategia que impulsa el Grupo se ha incorporado la cultura de la transformación digital, vital para el desarrollo de la institución, pues los clientes quieren que sus necesidades se resuelvan pronto y de manera segura. “Buscamos el liderazgo en la transformación digital y esto implica tres temas esenciales: Ser líderes en experiencia al cliente, lo cual implica brindar soluciones que sean fáciles, rápidas y seguras; exponer soluciones para necesidades de vida real sobre la base de los cuatro pilares del servicio al cliente: soluciones del día a día, acceso a financiamiento, hacer inversiones y el pilar de protección, y tercero, usar tecnología de Primer Mundo”.

Sólidos indicadores financieros

EL CFO de Grupo Promerica, Francisco Martínez, resaltó que en los últimos 30 años el conglomerado financiero logró posiciones destacadas en los 10 países donde el Grupo opera en Centroamérica, República Dominicana, Ecuador y Estados Unidos (Florida); mantiene 767 sucursales, más de 24 mil agentes bancarios y 1,168 cajeros automáticos.

Asimismo, el Grupo cuenta con 14,700 colaboradores, 2.8 millones de clientes totales, 2.6 millones de depositantes y 1.4 millones de tarjetas de créditos. Hasta septiembre de 2022, el Grupo contaba con $19.2 mil millones en activos, $12.3 mil millones en créditos, $14.1 mil millones en depósitos, $1.6 mil millones en patrimonio y $210.3 millones en utilidades. “Todos estos indicadores nos posicionan bien para afrontar los retos del futuro”, apuntó Martínez.

Finalmente, Francisco Ortiz Gurdián, Director de Grupo Promerica, se tomó el tiempo para mostrar “un profundo agradecimiento a todos los colaboradores en donde el Grupo tiene presencia, y a nuestros clientes por su confianza”, y palabras de congratulaciones “para los directores y gerentes por ser el motor de esta organización, quienes con su gran trabajo y liderazgo nos han permitido llegar hasta donde estamos”.