Ex mandataria de CICIG pide retirar inmunidad a juez Víctor Hugo Ríos

Por considerar que existen posibles anomalías en la forma de cómo se giró la orden de captura en su contra, la ex mandataria de la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Leyli Santizo solicitó el retiro de antejuicio delo juez de diligencias urgentes, Víctor Hugo Ríos.



Según se indicó por parte de la defensora de Santizo, Claudia Gonzáles, se señala al juzgador de los delitos de prevaricato, abuso de autoridad y colusión.



Explica González que consideran que la fiscal del caso pudiera haberse puesto de acuerdo con el juez para girar la orden de captura a pesar de que Ríos no es el juez original del caso, y dicho proceso ya se encuentra bajo el conocimiento del Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal, por lo que dicha orden de captura no procedía.



A esto se suma que el juez del juzgado tercero, Geisler Pérez, presentó excusa para conocer el caso desde el 18 de octubre pasado pero a la fecha, dicha excusa no ha sido elevada a la sala de apelaciones correspondiente para que se resuelva si este puede seguir conociendo el caso contra los ex fiscales o no, por lo que al momento no hay un juez que pueda resolver la situación legal de Santizo como para esta presentarse, afirmó la abogada.

Por Sergio Osegueda