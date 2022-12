Revocan orden de captura en contra de ex juez Mynor Moto

El juez Jimi Bremer revocó la orden de captura para el ex juez Mynor Moto y anuló el proceso que se llevaba en contra del abogado Denis Herrera al considerar que habían anomalías en sus procesos dentro del caso Comisiones Paralelas 2020.



El ex juez Mynor Moto ha librado la primera de dos ordenes de captura que tiene en su contra, esto luego que el juez B del Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera instancia penal, Jimi Bremer decidiera revocar la orden de aprehesión en su contra dentro del caso Comisiones Paralelas 2020.



Según se indica en la resolución emitida el pasado 30 de noviembre, el juez aceptó una actividad procesal defectuosa y determina que existieron anomalías tanto en el giro de la orden de captura como en el proceso que se llevaba en contra del abogado Denis Herrera Arita, al indicar que el juzgado de mayor riesgo D no era el competente para conocer el proceso y por lo tanto deja sin efecto todo lo que hasta el momento se conocía del caso en contra de Moto y Herrera.



Hasta el momento no se ha programado una repetición de primera declaración para Herrera ni tampoco se ha generado una citación a primera declaración para Moto, pues el juez Bremer ha salido de vacaciones por lo que se espera que resuelva estos aspectos hasta enero cuando retorne del descanso.



Por su parte, el jefe de la fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche afirma que esta están analizando la resolución emitida por Bremer para determinar que acciones se tomarán al no compartir lo indicado en la misma.

Por Sergio Osegueda.