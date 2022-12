Fundación Contra el Terrorismo recusa a jueces en caso “Convenios Fraudulentos”

La Fundación Contra el Terrorismo presentó una recusación contra los jueces del Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, por considerar que no han sido imparciales para conocer el caso “Convenios Fraudulentos”.

Para el pasado jueves se tenía previsto que el Juzgado cuarto Pluripersonal de Primera instancia Penal resolviera en audiencia de primera declaración la situación de otro sindicados en el caso Convenios Fraudulentos, en donde el Ministerio Público procesa al ex jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, de supuestamente haber generado acuerdos de colaboración eficaz con empresarios brasileños de la Constructora Odebrecht, de forma anómala.

Sin embargo la audiencia no se pudo llevar a cabo ya que a la fecha no se ha resuelto una recusación interpuesta contra los jueces de dicho juzgado.

En este caso, desde agosto pasado, la Fundación contra el terrorismo presentó una recusación contra el juez Mario Rodrigo Maldonado, quien conoce la carpeta, sin embargo dicha recusación también alcanza al juez B Pedro Laynez.

Según explica el abogado Raúl Falla, es que dudan de su imparcialidad pues en diferentes ocasiones han suspendido las audiencias del caso sin que existan aparentes razones validas para aplazar dicha primera declaración.

No obstante desde agosto pasado, dicho recurso no ha sido elevado a la sala correspondiente por lo que aún no se tiene respuesta de que juez es el que debe conocer el caso ya sea que se confirme a Maldonado o bien deba ser cambiado de judicatura.

Mientras dicha recusación no se resuelva el caso no podrá avanzar tanto en la primera declaración de otro implicados que han sido citados a solventar su situación como en girar otro tipo de ordenes dentro de la carpeta judicial.

Por Sergio Osegueda