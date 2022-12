Salud modifica periodo de aislamiento para casos de Covid-19

El Ministerio de Salud modificó el periodo de aislamiento de casos de COVID-19, así como de cuarentena de los contactos de personas contagiadas.



A fin de detectar y abordar oportunamente los casos de COVID-19, El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social por medio del Departamento de Epidemiología, actualizó la Guía de Vigilancia Epidemiológica de COVID-19, en la cual se ajusta el período de aislamiento de casos, el período de cuarentena de contactos y la definición de caso recuperado.



En el período de aislamiento de casos y definición de caso recuperado, se determinó que la persona con síntomas cuya prueba salga positiva a COVID-19, deberá permanecer cinco días en aislamiento después de haber sido confirmada la enfermedad y tener 24 horas sin síntomas; si cumple con estos dos requisitos no es necesario que se realice prueba de control.



En el caso de los pacientes sin síntomas, se declara recuperado cuando cumple los cinco días de aislamiento, y no es necesario que se realice la prueba de control.



En relación a los contactos asintomáticos de un caso confirmado, deben continuar con el uso de mascarilla durante 10 días y en el tercer o quinto día, deberán realizarse la prueba de antígeno o PCR y si el resultado es negativo deben cumplir cinco días en cuarentena domiciliar; si permanece asintomático durante ese tiempo no es necesario realizar el hisopado nuevamente.

Por Marcos Cahuex