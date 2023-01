Juramentan a Lula da Silva como Presidente de Brasil

El congreso brasileño juramentó a Lula da Silva como presidente de Brasil, lo que marca el comienzo del tercer mandato de Lula en el cargo.

“Prometo mantener, defender y cumplir la constitución, observar las leyes, promover el bien general del pueblo brasileño, apoyar la unidad, la integridad y la independencia de Brasil”, dijo Lula da Silva.

Los parlamentarios aplaudieron a Lula antes de romper en un canto de “ole, ole ola, Lula, Lula”.

El presidente del Senado abrió la ceremonia rindiendo homenaje a Pelé y al papa Benedicto con un minuto de silencio.

Durante la ceremonia, Lula rompió con el protocolo tradicional para contar una breve historia sobre la pluma que utilizó para firmar los documentos del Congreso.

“En 1989 estaba en un mitin en Piauí, luego caminamos hasta la iglesia de San Benito, y un ciudadano me dio este bolígrafo y me pidió que lo usara para firmar si gano las elecciones en el 89. No gané las elecciones en el 89, no gané en el 94, no gané el 98. En el 2002 gané pero cuando llegué aquí se me olvidó el bolígrafo y firmé con bolígrafo de senador, en el 2006 firmé con bolígrafo de senado y ahora encontré el bolígrafo, y lo hago en honor a la gente del estado de Piauí”, dijo.

Bolsonaro viajó a Estados Unidos

En la ceremonia fue notable ausencia de Jair Bolsonaro, quien el viernes partió de Brasil rumbo a Florida y no precisó su fecha de regreso.

Su viaje a EE.UU. rompe con la convención brasileña de que los líderes salientes estén presentes en la ceremonia de toma de posesión de sus sucesores. Se produjo cuando el gobierno de Brasil emitió una ordenanza el viernes que autoriza a cinco funcionarios a acompañar al “futuro expresidente” Bolsonaro a Miami, Florida, entre el 1 y el 30 de enero de 2023.

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva foi empossado neste domingo, 1º de janeiro, em sessão solene do Congresso Nacional, para mandato que vai até 4 de janeiro de 2027. pic.twitter.com/Lx3rnd0L0l — Senado Federal (@SenadoFederal) January 1, 2023

El exvicepresidente de Bolsonaro, Hamilton Mourao, se dirigió a la nación en un discurso en la televisión nacional el sábado en el último día de su gobierno, y criticó a los líderes cuyo silencio creó “una atmósfera de caos”.

“Líderes que debían tranquilizar y unir a la nación en torno a un proyecto de país permitieron que ese silencio creara una atmósfera de caos y división social”, afirmó Mourao, quien agregó que las fuerzas armadas tuvieron que pagar la cuenta. Desde los resultados de las elecciones, Bolsonaro se había dirigido al público solo tres veces, y en ninguna de ellas dijo que aceptaba los resultados de las elecciones, fomentando que su base radical creyera que el resultado podría revertirse.

8 mil agentes para la ceremonia de posesión

La presencia de seguridad en la ceremonia es alta, ya que este domingo se movilizaron aproximadamente 8.000 agentes de seguridad de varios cuerpos policiales, según el departamento de seguridad del Distrito Federal.

Más temprano el domingo, la policía militar arrestó a un hombre en Brasilia después de que lo atraparan tratando de ingresar a la ceremonia de posesión con un cuchillo y fuegos artificiales, indicaron las autoridades en un comunicado. El sospechoso viajó desde Río de Janeiro.

Luiz Inácio Lula da Silva assina o termo de posse como presidente da República #possepresidencial #CâmaraeSenadonaPosse2023 pic.twitter.com/4XqYLYe4nA — Senado Federal (@SenadoFederal) January 1, 2023

Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó el miércoles una prohibición de cuatro días para portar armas de fuego en la capital que fue extendida hasta el final del domingo, como medida de precaución antes de la ceremonia.

No aplica a los miembros activos de las fuerzas armadas, policías y guardias de seguridad privada, escribió el juez Alexandre de Moraes.

El equipo de Lula da Silva había solicitado la prohibición de las armas de fuego en los días previos a la posesión después de que la policía arrestara a un hombre bajo sospecha de colocar y poseer artefactos explosivos en el Aeropuerto Internacional de Brasilia.

El sospechoso, identificado como el gerente de una gasolinera, George Washington de Oliveira Sousa, de 54 años, es simpatizante de Jair Bolsonaro y le dijo a la policía en un comunicado, visto por CNN, que tenía la intención de “crear caos” para impedir que Lula da Silva asuma nuevamente el cargo.