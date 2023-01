De nuevo se aplaza comienzo del juicio por el caso “Hogar Seguro”

La ausencia de 3 abogados provocó que una vez más el inicio del juicio por el caso Hogar Seguro fuera aplazado, por lo que el debate deberá esperar al menos una semana más.



Para este lunes se tenia previsto que después de 3 intentos finalmente el Tribunal Séptimo de Sentencia diera inicio al juicio en contra de 8 implicados en el caso Hogar Seguro, entre los que se encuentran ex autoridades de la Secretaria de Bienestar Social, agentes de la policía nacional Civil y otros representantes de la Procuraduria General de la Nación y la oficina del Procurador de Derechos Humanos.



Sin embargo la audiencia tuvo que suspenderse pues 3 abogados no se hicieron presentes.



El primero, el defensor de Lucinda Marroquín, quien por estar padeciendo de Covid 19 se excuso de llegar al juicio, el segundo el defensor de Luis Pérez Borja quien aseguro tener otro proceso y no podía asistir, y por ultimo un abogado de los querellantes adhesivos del que aún se espera su excusa.



Ante esta situación la juez Ingrid Cifuentes decidió aplazar el inicio de juicio para el próximo 19 de enero, de modo que todas las partes estén presentes en la sala de audiencia.



En este caso se busca determinar si los 8 implicados son responsables de la tragedia que ocurrido en la casa hogar Virgen de la Asunción el pasado 8 de marzo de 2017 donde luego de un incendio al menos 41 menores de edad perdieron la vida en dicho lugar.

Por Sergio Osegueda