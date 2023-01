Ligan a proceso a 3 por explosión de cajero automático: No hay indicios que colocaron bomba

El juzgado Sexto Pluripersonal de Primera Instancia Penal ligó a 3 de cuatro implicados en la explosión en un cajero automático en San José Pínula, sin embargo a ninguno de estos se le encontró indicio de la colocación del artefacto.



El 1 de diciembre del año pasado se registro una explosión en un cajero automático ubicado en San José Pínula situación por la cual tras una serie de allanamientos, la Policía Nacional Civil procedió a la detención de 4 personas con una posible vinculación al hecho.



Tras analizar todos los argumentos el juez A del juzgado Sexto Pluripersonal de primera Instancia penal, Carlos Toledo decidió ligar a proceso penal a 3 de los cuatro detenidos, no obstante solo uno de ellos tiene relación con la explosión.



A decir de Toledo, solamente Bernard Alexander Boche tiene indicios en su contra la posible comisión del delito de robo agravado en grado de tentativa, al aparentemente intentar robar el cajero automático

sin embargo no se le podía ligar por el delito de terrorismo pues no hay indicios suficientes de que este haya colocado el artefacto explosivo.



En el caso de Víctor Daniel Chacón y Edwin Orlando Carrillo, fueron ligados a proceso penal por delito de posesión de droga para el consumo, pues fueron detenidos de forma in fraganti al momento de los allanamientos, por lo que no se establece una relación con la explosión.



Mientras que Richard Josué Hernández queda en libertad al dictarle falta de mérito pues el juez no encontró indicios del delito de encubrimiento propio pues no se establece que este tuviera algún tipo de conocimiento sobre el intento de robo del cajero.

Por Sergio Osegueda