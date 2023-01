Manuel Baldizón saldrá de prisión al pagar Q1.8 millones en cauciones económicas

El ex candidato presidencial Manuel Baldizón saldrá de prisión este miércoles luego que sus defensores hicieran efectivo el pago de las cauciones económicas impuestas en los casos Transurbano y Odebrecht.



Los abogados defensores del ex candidato presidencial Manuel Baldizón confirmaron el pago de Q1.8 millones en concepto de cauciones económicas para que su patrocinado pueda salir de la prisión preventiva que actualmente cumple por estar ligado a proceso en dos casos en Guatemala.



Según el abogado Saúl Zenteno, se ha hecho efectivo el pago de 1 millón de quetzales que fuera impuesto por la juez A del Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Virginia de León dentro del caso Transurbano y otro pago de 800 mil quetzales que fuera impuesto por el juez de mayor riesgo D, Juan José Jiménez dentro del caso Odebrecht, donde recientemente fue ligado a proceso penal.



Con el pago de las cauciones económicas, y luego que en las referidas audiencias de ambos casos, el ex candidato firmará los compromisos respectivos para el cumplimiento de las medidas, se espera únicamente que las ordenes de libertad sean trasladadas este miércoles al Sistema Penitenciario para dejar en libertad a Baldizón.



A criterio de la defensa, este podría salir alrededor de las 4 de la tarde de este miércoles de la cárcel de la base militar Mariscal Zavala, sin embargo, la dirección del Sistema Penitenciario indica que todo dependerá de la hora en la que la orden de libertad llegue a sus manos para que sea ejecutada, pero se prevé que sea antes de la media noche.



Baldizón, condenado en Estados Unidos por delitos de lavado de dinero, ahora enfrenta dos procesos en Guatemala en los cuales será hasta mediados de año donde se conocerá si este debe o no enfrentar juicio por ambos procesos.

Por Sergio Osegueda