Manuel Baldizón busca ser querellante adhesivo en caso “Acuerdos Fraudulentos”

La defensa de Manuel Baldizón afirma que se constituirán como querellantes adhesivos en el caso Acuerdos Fraudulentos en contra de todas las personas que están siendo sindicadas por el Ministerio Público de supuestas anomalías en el caso Odebrecht.



Tras las nuevas ordenes de captura que se giraron dentro del caso Acuerdos Fraudulentos-Odebrecht, la defensa del ex candidato presidencial Manuel Baldizón ha presentado un memorial ante el Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal para apersonarse como querellante adhesivo dentro del caso.



Según explica el abogado defensor de Baldizón, Saúl Zenteno, consideran que en dicho caso se podrían descubrir las arbitrariedades del proceso que al momento enfrenta su patrocinado y por las cuales aún espera si debe o no enfrentar juicio.



Zenteno señala que el memorial para formar parte de la barra acusadora en contra de los ex fiscales que conocieron el caso, se encuentra en manos del juzgado, sin embargo la petición no ha sido conocida pues de momento se encuentra una recusación contra ambos jueces del juzgado y por tal razón hasta que una sala de apelaciones resuelva que juez debe conocer el caso se deberá fijar audiencia para determinar si Baldizón puede o no ser querellante adhesivo.



Por Sergio Osegueda

Continue Reading