Estas son las principales prohibiciones que tienen los partidos políticos

Con la convocatoria a elecciones generales, los partidos políticos también deben cumplir con ciertos aspectos, que de no realizarlo podrían ser sancionados y así interrumpir su participación en los comisiones.



Luego de la oficialización de la convocatoria a elecciones generales, el tribunal Supremo Electoral también ha dado a conocer las prohibiciones que los diferentes partidos políticos tienen que acatar durante el periodo que dure el evento electoral, uno de los principales es que la campaña electoral deberá iniciar hasta marzo y no desde este momento como en eventos anteriores.



Una de las restricciones principales a acatar por los partidos electorales es el techo presupuestario para los gastos de campaña el cual no debe sobre pasar los 34 millones de quetzales.



Otros aspectos a cumplir dentro de la normativa ya establecida en la ley electoral y de partidos políticos, son los lugares para colocar la campaña electoral.



De momento, desde este 21 de enero hasta el 26 de marzo, los partidos no podrán realizar campaña electoral, únicamente proselitismo, es decir pedir la afiliación de la población pero no promover candidatos ni llamar al voto, sino hasta después del 27 de marzo.



Por Sergio Osegueda

