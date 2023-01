Carlos Pineda se integra a partido Prosperidad Ciudadana

Carlos Pineda se integra a Prosperidad Ciudadana luego de que Antonio Malouf ya no forma parte de dicho partido, aquí todos los detalles.



Tras salir del partido CAMBIO, este lunes Prosperidad Ciudadana presentó a Carlos Pineda como nuevo integrante de dicha agrupación quien se prevé que sea candidato a la presidencia.



Pineda mencionó que ha congeniado este proceso de adhesión con el partido Prosperidad Ciudadana para seguir en la búsqueda de ser tomado en cuenta en las próximas elecciones del 2023.



Se hablaba que Antonio Malouf iba a ser el candidato a la presidencia, sin embargo, la agrupación política ha indicado que hasta el momento Malouf es el secretario nacional, aunque no tiene conocimiento si seguirá o no en el partido.



Para el 5 de febrero del presente año se tiene previsto que Prosperidad Ciudadana realice su asamblea nacional y allí proclamar a su binomio presidencial y el listado de las personas que buscarán un curul en el congreso de la república.

Por Marcos Cahuex