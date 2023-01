Ex rector Murphy Paiz pide que caso “Comisiones Paralelas” cambie de juzgado

El ex rector de la Universidad de San Carlos, Murphy Paiz, presentó una solicitud para que el caso Comisiones Paralelas deje de ser conocido por el juzgado de mayor riesgo D y por el contrario sea trasladado a un juzgado ordinario.



El caso comisiones paralelas 2020 podría cambiar de juzgado, esto luego de la petición realizada por el ex rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Murphy Paiz en el cual busca que el Juzgado de Mayor Riesgo D ya no continúe conociendo ya que no están en el listado de aquellos que deben ser conocidos en estas instancias y que por el contrario debe ser conocido en un juzgado ordinario.



Ante la petición, todos los abogados defensores de los 9 implicados, aseguraron estar de acuerdo y compartir el criterio de Paiz, por lo que ahora se espera que el próximo 17 de febrero, el juez Juan José Jiménez resuelva el recurso presentado.

Por Sergio Osegueda