Ordenan a 6 integrantes de “Los Stuart” resarcir al Estado

El Tribunal Sexto de sentencia Penal a ordenado el pago de resarcimiento al estado de Guatemala contra 6 acusados dentro del caso Los Stuart que decidieron aceptar culpabilidad por delitos cometidos contra el estado.



Tras discutir una vez más si los 6 implicados que decidieron aceptar su culpabilidad dentro del caso llamado Los Stuart, debían o no hacer un pago al estado de Guatemala por los delitos cometidos, finalmente el Tribunal Sexto de Sentencia Penal definió las cantidades con las cuales deben reparar al estado.



Según la decisión de los juzgadores 5 de estos, que aceptaron su culpabilidad por el delito de asociación ilícita deben pagar un monto de 9 mil 220 quetzales con 80 centavos, mientras que no de los implicados que acepto el delito de conspiración para el lavado de dinero, deberá pagar un total de 15 mil 368 quetzales.



Los defensores de estos, solicitaron que dicho resarcimiento se pudiera realizar a pagos parciales pero el tribunal no aceptó la solicitud.



Aunque estos acusados aceptaron su culpabilidad, deberán seguir enfrentando juicio, pues además están siendo acusados de otros delitos relacionados con narcotráfico por su relación a dicha estructura. Este debate continuará el próximo 3 de febrero.

Por Sergio Osegueda