Sin sindicados por muerte de privado de libertad en el Preventivo

Después de la muerte de un privado de libertad en el interior del preventivo de la zona 18 el pasado fin de semana, las autoridades no tienen procesado a ningún supuesto responsable, sin que al momento se aclare el porque de la falta de sindicados.

El pasado fin de semana un altercado en el interior del sector 11 del preventivo para varones de la zona 18 terminó con la muerte de Marvin Alberto Benito Quemé, alías el Danger o Chaparro, quien fue decapitado en el interior supuestamente al tratar de salirse de la pandilla barrio 18.



Por este hecho, en ese momento, la Policía Nacional Civil aseguró que habrían consignado a 5 pandilleros quienes se adjudicaron la muerte del Danger y que estos serían puestos a disposición de juez competente.



Sin embargo a la fecha, no existe ningún sindicado del hecho ante algún juez, al consultar a las autoridades de la policía sobre esta situación estos aseguraron que el fiscal a cargo aseguró que dado a que ninguna persona puede declarar contra si misma, estos no podían ser llevado ante juez.



Por su parte el Ministerio Público asegura que ningún fiscal instruyó lo que indica la policía, ya que estos no participaron en la requisa sino únicamente en el procesamiento de la escena del crimen, por el contrario la Fiscalía afirma que no tiene conocimiento de las consignación realizadas por la policía.



Según el ente investigador, aunque en redes sociales se informó de captura, la fiscalía no coordinó ninguna aprehensión y tampoco hubo audiencia en tribunales a cargo de personal de incidencias por alguna flagrancia.



Por lo tanto, tras el hecho criminal al momento, no hay ningún sindicado a quien investigar por la muerte del privado de libertad.



Por Sergio Osegueda