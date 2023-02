Jonathan Chévez no será investigado por financiamiento electoral ilícito en caso “Financiamiento Líder”

La Corte de Constitucionalidad falló a favor del empresario Jonathan Chévez para que no sea investigado por el delito de financiamiento electoral ilícito dentro del caso denominado Financiamiento Lider.



Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad resolvieron un amparo a favor del empresario Jonathan Chévez con el cual se instruye para que este no sea procesado por el delito de financiamiento electoral ilícito dentro del caso Financiamiento Lider.



Al igual que sucedió con otros implicados en casos similares, el tribunal constitucional indica que no se puede proceder con este delito, ya que los hechos que el Ministerio Público le reprocha a Chévez, posiblemente fueron cometidos antes de que dicho delito estuviera vigente en el código penal, por lo que no se puede aplicar dicha calificación en su contra.



En este caso, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, señalaba a Chévez de haber utilizado una compañía registrada a su nombre de haber recibido cantidad dinerarias que fueron aportadas para la campaña de Manuel Baldizón en el año 2015 cuando este se postulaba para la presidencia en 2015.



Ante esta situación ahora se espera que el expediente retorne al juzgado segundo pluripersonal de primera instancia penal para que continúe el proceso y se lleve a cabo la audiencia de etapa intermedia y se indique si este debe o no enfrentar proceso por otros delitos dentro del mismo caso.

Por Sergio Osegueda