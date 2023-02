Juez cierra caso “Construcción y Corrupción” para 9 de 15 implicados

El juzgado De mayor riesgo D, decidió cerrar el caso construcción y corrupción para 9 de 15 implicados, mientras que uno de estos ha quedado en libertad por un error del Ministerio Público.

Tras varios años de espera finalmente este viernes, el juzgado de mayor riesgo D, resolvió la situación legal de 15 implicados en el caso construcción y corrupción quienes esperaban si debían o no enfrentar juicio por diferentes delitos, en los cuales según el ministerio público estos habían ayudado de forma ilícita a captar fondos para financiar la campaña del ex ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi, sin embargo, el juez Juan José Jiménez indicó que contra 9 de 15 acusados, no se encontró elementos para enviarlos a debate.

A criterio del juzgador:

-Mayra Lissette Marroquín Castillo

-José Guillermo Samayoa Soria

-Elder Vásquez Quevedo

-Julio Roberto de la Peña González

-Walter de Jesús López Acevedo

-Roger Marco Antonio Navas Corado

-Otto Vinicio Samayoa Soria

-Dennis Eli Marroquín Castillo

-José Roberto García Rodríguez

Quedan sobreseídos de los delitos de asociación ilícita y cohecho activo, mientras que enfrentarán juicio por lavado de dinero:

Carlos Presa Aguirre

Ismael Arnoldo Donis Álvarez

Randy Estuardo Uribio Aquino

Juan Ramón Solorzano Henkel

Douglas Yoalmo Paredes Álvarez

Según explicó Jiménez, Juan Francisco Sandoval Girón también debía enfrentar juicio por el delito de lavado de dinero, sin embargo el Ministerio Público en el escrito de acusación en lugar de consignar su nombre, colocó Juan Francisco Sandoval Alfaro, por lo que al no coincidir los nombres, se tomó la decisión de cerrar el proceso a su favor.

Por Sergio Osegueda