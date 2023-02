Grecia deja de lado tensiones con Turquía para enviar ayuda

A pesar de sus tensiones con Turquía, Grecia se encuentra entre los países que han enviado ayuda al país. El noroeste de Siria, sin embargo, devastado por el conflicto, hace que los mismos esfuerzos sean “más complicados”, dijo este martes a CNN el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.

Grecia y Turquía “son vecinos que necesitan ayudarse mutuamente en tiempos difíciles. Esta no es la primera vez que los terremotos golpean a nuestros países”, dijo. “Este es un momento para dejar de lado temporalmente nuestras diferencias y tratar de abordar lo que es una situación muy, muy urgente”.

En Siria, sin embargo, no hay un interlocutor oficial ni garantías de que la ayuda llegue a la zona y a las personas afectadas, y eso hace que los esfuerzos de socorro sean difíciles de llevar a cabo, dijo Mitsotakis.

“Ningún país por sí solo tiene la capacidad de hacer este tipo de arreglos. Por eso creo que es importante que estas negociaciones puedan llevarse a cabo a través de la ONU o de la Unión Europea mediante la extracción de recursos. No me sentiría seguro de tener estos tipo de discusiones a nivel bilateral”, dijo a CNN, y agregó que no se ha comunicado directamente con Damasco.

Recuerda: el noroeste de Siria, afectado por el terremoto, ha estado en conflicto desde la guerra civil. Actualmente, varias partes del noroeste de Siria, incluido Idlib, todavía están controladas por rebeldes antigubernamentales.

“Quiero enfatizar esto: no se trata de geopolítica. No se trata de reconocer ningún régimen. Se trata de salvar a personas en condiciones horribles que necesitan desesperadamente nuestra ayuda”, agregó.

