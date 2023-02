Congreso no acepta renuncia de Joaquín Romeo López Gutiérrez por peligro de fuga

El pleno del Congreso de la República no aceptó la renuncia presentada por el magistrado Joaquín Romeo López Gutiérrez por considerar que existe peligro de fuga luego que este perdiera la inmunidad para ser investigado por el Ministerio Público.

Los diputados del Congreso de la República no aceptaron la renuncia presentada por el magistrado de la Sala Segunda de Trabajo y Previsión Social, Joaquín Romeo López Gutiérrez, quien solicitó dejar el cargo por motivos personales, sin embargo los congresistas indicaron que existe el rumor de que este ya habría abandonado el país tras un proceso penal que existe en su contra.



Joaquín Romeo López, es investigado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, luego que la Corte Suprema de Justicia le retirara el derecho de antejuicio por los indicios de la posible comisión de lavado de dinero que hay en su contra.

Pues según el Ministerio Público este compartía cuentas en el extranjero con su ex esposa la ex fiscal general Thelma Aldana, en las cuales se cree se depositaron fondos ilícitos productos de presuntos sobornos.



Actualmente se desconoce si López se encuentra o no en el país o si este en algún momento solicitó alguna licencia para ausentarse de sus labores.

Por Sergio Osegueda