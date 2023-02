Condenan a ex alcalde de Concepción, Sololá, por asesinato de jefe edil electo

El Tribunal de Mayor Riesgo C condenó al ex alcalde de Concepción, Sololá, Cruz Lopic tras ser encontrado culpable del asesinato del alcalde electo de esa misma localidad Basilio Juracan, en octubre de 2015.



En octubre de 2015, tras los resultados de la primera vuelta electoral, un grupo de personas comandas por el ex alcalde de la localidad, Cruz Lopic, iniciaron disturbios en Concepción, Sololá, mismos que terminaron en el linchamiento del alcalde electo, Basilio Juracan, situación por la cual fue encontrado culpable del delito de asesinato, por parte del Tribunal de Mayor Riesgo C.



Junto a Lopic, también se condena a Rolando Juracan, quien habría ayudado a Lopic a propiciar la muerte del alcalde electo, así como dejar herido al hijo de este.



En total son 17 años de prisión a los cuales fueron condenados, se espera que la próxima semana se lleve a cabo la audiencia de reparación digna.

por Sergio Osegueda