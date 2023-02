Roxana Baldetti pide ser enviada a hospital para operación de neuralgia

La ex vicepresidenta Roxana Baldetti ha solicitado la posibilidad de ser hospitalizada por aumentar su padecimiento de una neuralgia, pero la juez ha solicitado más informes médicos para tomar una decisión.



La ex vicepresidenta Roxana Baldetti se presentó ante la juez de mayor riesgo B para solicitar la posibilidad de ser enviada a un centro asistencial para ser tratada por una neuralgia de la cual asegura necesita una cirugía, pues la misma con el tiempo a agravado al grado de dejarle una inmovilidad en la mano.



Según se conocía, Baldetti desde hace varios años se ha quejado de dicho padecimiento por lo que esta vez solicita la intervención judicial en una audiencia que a petición de la defensa se realizó a puerta cerrada para evitar conocer los detalles de la enfermedad.



Al finalizar la audiencia se conoció que la juez Eva Recinos no aceptó la petición, sin embargo solicitó una serie de evaluaciones médicas tanto al medico particular como al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, para posteriormente analizaras y tomar una decisión sobre la petición de la ex vicemandataria.

Por Sergio Osegueda