Partidos señalan retraso en resoluciones sobre inscripción de candidatos

Ante el atraso de las resoluciones de inscripciones, el TSE asegura que ha tenido problemas con una empresa de mensajería con el traslado de la papelería a Organizaciones Políticas.



El 25 de enero del 2023 la agrupación política Azul presentó los expedientes de inscripción de la corporación municipal de Cobán, Alta Verapaz y otros municipios, sin embargo, hicieron ver que hasta la fecha no ha habido una resolución, por lo que solicitaron explicación del porque no se ha emitido un dictamen y la aceleración del mismo.



Ante ello, el Registrador de Ciudadanos aseguro que no ha sido el único partido político que ha tenido dicho problema, por lo que explico que se han registrado atrasos e inconvenientes con la empresa de mensajería para el traslado de los documentos a Organizaciones Políticas en la capital.



La magistrada presidenta del TSE secundo al registrador de Ciudadanos asegurando que están buscando otras opciones que con dicha empresa han estado teniendo varios inconvenientes.

Por Marcos Cahuex