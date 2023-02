CC deja en firme absolución a favor de José Mauricio Rodríguez Sánchez

La Corte de Constitucionalidad ha rechazado un amparo propuesto por el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos con lo cual deja firme la absolución a favor del militar José Mauricio Rodríguez Sánchez, dentro del caso Genocidio.

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad rechazaron una solicitud de amparo promovida por el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos en contra de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no admitir el recurso de casación interpuesto en contra de la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo de mantener la absolución del militar retirado José Mauricio Rodríguez Sánchez dentro del caso por Genocidio.



Según se indica en la resolución, los querellantes alegan que la Corte Suprema de Justicia no les dio el tiempo de enmendar unos errores que presentaba la solicitud de casación y por lo tanto se violaba su derecho de enmienda.



Sin embargo dado a que el rechazo de la casación fue por motivos de forma y fondo, el Tribunal Constitucional determinó que la Corte había tomado la decisión correcta apegada a derecho.



Con esta decisión se confirma la sentencia dictada por el Tribunal De Mayor Riesgo B, que luego de repetirle el juicio a Rodríguez Sánchez lo declaro inocente de los hechos de Genocidio.



En este caso dicha sentencia asegura que en Guatemala se ejecuto genocidio contra la población Ixil durante el régimen del ex jefe de estado de facto, José Efraín Ríos Mont, sin embargo aún no se dilucidan responsables de estos actos.



Por Sergio Osegueda