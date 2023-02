Mineduc recibe 120 quejas por cobros no autorizados en centros educativos

120 quejas ha recibido el Ministerio de Educación por cobros no autorizados tanto para el sector público y privado.



Desde principios de año, el Ministerio de Educación emitió una circular que especifica que no está autorizado el cobro de plataformas digitales en los diferentes centros educativos públicos y privados.



A pesar de ello, la cartera de educación dio a conocer que hasta la fecha han recibido 57 quejas de cobros no autorizados en el sector privado y 63 en el sector público, algunas de ellas ya le han dado respuesta.



Según estadísticas de la DIACO, lo más denunciado por los padres de familia durante 2022, fueron cobros indebidos, cobros por actividades extracurriculares, mal servicio, y porque no se entregaba papelería.



Además, se denunció, aunque en menor proporción, el cobro de uso de plataformas, con nueve denuncias y otras siete por la compra forzada de uniformes.

Por Marcos Cahuex