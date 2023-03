Corte de Constitucionalidad rechaza apelaciones de partidos políticos

La Corte de Constitucionalidad ha rechazado las apelaciones presentadas por diversos partidos políticos en contra de resoluciones que podrían impedir o admitir inscripciones de candidatos presidenciales, sin embargo, aún existen recursos por resolver.



Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad han rechazado las apelaciones interpuestas por al menos cuatro partidos políticos en contra de las resoluciones emitidas por la Corte Suprema de Justicia de no otorgar los amparos provisionales con los cuales pretendían que el Tribunal Supremo Electoral inscribiera o dejará fuera a candidatos que buscan la presidencial del país en el próximo evento electoral.



En el caso de los Partidos Movimiento para la Liberación de los Pueblos y Podemos, la corte no aceptó las apelaciones al considerar que no les asiste la razón, por lo que los binomios conformados por Thelma Cabrera y Jordan Rodas así como por Roberto Arzú y David Pineda, continúan fuera de la contienda electoral.



En el caso de las acciones interpuestas por los partidos Cabal y Todos en contra de otros aspirantes que ya fueron inscritos, la corte de igual forma resolvió que no les asiste la razón por lo que no fue aceptada la apelación.

Esto da lugar a que Zury Ríos candidata a la presidencia por el partido Valor y Romeo Guerra candidato a vicepresidente por la Unidad Nacional de la Esperanza continúen en la contienda.



De momento aun queda pendiente que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie en definitiva ante los amparos interpuestos por estas agrupaciones, por lo que hasta que no se agote este extremo y no se dilucide una ultima impugnación ante el tribunal constitucional, las inscripciones de estos candidatos continúan a la espera de quedar en firme.

Por Sergio Osegueda