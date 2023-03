Envían a juicio a ex alcalde de Jalapa, Mario Estrada Ruano

El juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia penal decidió enviar a juicio al ex alcalde de Jalapa, Mario Estrada Ruano por los delitos de incumplimiento de deberes y contaminación.



En cumplimiento a una orden de la Sala Tercera de Apelaciones, el juzgado Séptimo Pluripersonal de primera instancia penal, envió a juicio al ex alcalde de Jalapa, Mario Estrada Ruano por los delitos de incumplimiento de deberes y contaminación.



Según se indica en la denuncia interpuesta en su contra, mientras este era el alcalde de la localidad, no veló por la debida inocuidad del rastro municipal, mismo que al no tener los cuidados necesario provocaba que la sangre de los animales destazados ahí llegaran hasta un río lo que provocó la contaminación de este.



Originalmente el juzgado había declarado el sobreseimiento a favor de Estrada, pero la sala revocó la decisión por lo que ahora será el Tribunal Tercero de Sentencia Penal quien deberá realizar el juicio en su contra.



De momento se espera que se fije una fecha para realizar el debate en su contra y determinar si este es culpable o inocente.

por Sergio Osegueda