TSE respalda a Datasys y no retirará adjudicación para transmisión de resultados

El TSE aseguró que no dará marcha atrás a la decisión de la adjudicación del sistema informático a Datasys Group.



Ante la adjudicación del programa informático para la transmisión de resultados preliminares del proceso electoral 2023 a Datasys S.A, varios han criticado dicha empresa por no brindar mayor confianza.



Incluso, durante la reunión de Fiscales de los Partidos Políticos con los magistrados del TSE, el fiscal de la agrupación VAMOS, Hector Aldana le pidió a la empresa Datasys Group una explicación ante los señalamientos tanto de Colombia como de Honduras.



Ante dicho cuestionamiento, representantes de Datasys indicaron que desconocen los señalamientos de Colombia y asegura que con Honduras tienen el acta de agradecimiento por parte del ente electoral de dicho país.



Por su parte, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral respaldó la decisión de adjudicar dicho sistema a Datasys y aseguró que no estará dando marcha atrás a dicha elección.

El Tribunal Supremo Electoral adjudicó el sistema del programa informático a Datasys Group por un monto de 148 millones 820 mil 250 quetzales.



Por Marcos Cahuex