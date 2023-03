Sandra Torres y Zury Ríos al frente: Encuestadoras presentan resultados en #Destino2024

En el programa destino 2024 se abordó el tema de las encuestas electorales, conozcamos el resumen de lo hablado con especialistas.



En nuestro programa “Destino 2024” abordamos esta vez, el tema “Encuestas Electorales” con representantes de 3 empresas encuestadoras.

para aunar más los elementos y opiniones de los votantes en relación a los candidatos a los diferentes cargos públicos.



Armando Suárez, gerente de INNOVEM explicó que recopilaron datos con teléfonos en las áreas urbanas y rurales, llegando hasta lo más recóndito, por lo que hicieron 8,933 encuestas en los 22 departamentos y en la capital.



Como resultado, Sandra Torres lideró dichas encuestas, le seguía Zury Rios y en tercer lugar Edmon Mulet.



Por su parte, Maco Madrid de OPINA indicó que del 1 al 6 de noviembre se realizaron 2,040 entrevistas y al realizar una depuración se realizaron 1.500 entrevistas en total.



Dentro de las entrevistas pudieron determinar que el 50% no define su voto, sin embargo, se pudo observar que nuevamente Sandra Torres lideraba dicha encuesta, luego Edmon Mulet y en tercer lugar Zury Ríos.



En relación a POLIGRAMA, se tuvo un total de 1,733 encuestas y determinaron que Guatemala tendría una elección con dos mujeres, siendo Sandra Torres y Zury Ríos, sin embargo aclararon que esto podría variar mientras se vayan inscribiendo más candidatos.



CID Gallup empresa encargada de encuestas no solamente hizo ver que candidatos se encuentran en la lucha para la presidencia, si no, que también hicieron ver el principal problema del país, siendo el empleo con un 40% y 25% de corrupción.

Guatemala vivirá un proceso electoral este 2023, por lo que en Canal Antigua a través de nuestro programa “Destino 2024” estaremos abordando temas electorales, entrevistas con candidatos y analistas.

Por Marcos Cahuex