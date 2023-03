Binomio presidencial del partido Semilla recibieron sus credenciales

El binomio presidencial de Semilla recibió este sábado sus credenciales que los hacen ser inscritos oficialmente para la contienda electoral.

El Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral entregó las credenciales al binomio presidencial de Semilla, Bernardo Arévalo y Karin Herrera por lo que dichos candidatos podrán participar en la contienda electoral, además de recibir inmunidad para no ser investigados.



Luego del acto de entrega de credenciales, los candidatos dieron un discurso a sus simpatizantes en donde resaltan la solidaridad a las agrupaciones políticas que no han sido inscritas, señalando que en el 2019 a movimiento Semilla no les fue aceptada la candidatura de su binomio presidencial.

Hasta la fecha, el registro de ciudadanos ha entregado 14 credenciales a binomios presidenciales, algunas agrupaciones políticas han entregado sus expedientes por lo cual deben de esperar la notificación de su inscripción.



Hasta el 26 de marzo es la fecha límite para poder ser inscritos los diferentes candidatos a los distintos cargos públicos.

Redacción: Marcos Cahuex