Fiscalía pedía condena por plagio o secuestro: Mujer recibe sentencia por otro delito

El Tribunal Sexto de Sentencia Penal condenó a una mujer vinculada al secuestro de una menor, sin embargo no por el delito solicitado pues la fiscalía no logro probar todos los hechos descritos.



El Tribunal sexto de sentencia penal decidió condenar a Basilia Josefina Orozco Ordoñez por el delito de sustracción propia, a 3 años de prisión, luego que en 2020 tras un allanamiento en una residencia de Villa Nueva, se ubicará a una menor de edad que horas antes había sido secuestrada en la zona 5 de la ciudad capital.



Sin embargo, el Ministerio Público buscaba que fuera condenada por el delito de plagio o secuestro pues según el relato de la madre de la menor, esta fue drogada para así arrebatarle a su hija, sin embargo este extremo no fue comprobado por la fiscalía por lo que no se procedió a dictar sentencia como lo habían solicitado.



Así también el tribunal decidió absolver a Erickson Caleb Ajualip Castañeda, pues tampoco se probo su participación en el hecho delictivo, por lo que ha quedado en libertad.



El Ministerio Publico por su parte no descarta impugnar la decisión.

Por Sergio Osegueda